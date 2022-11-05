Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео зі свого виступу в американському Майамі.

Як видно на кадрах, Світлана дуже розбурхала публіку своїм виступом, видно, що вона викладалася по максимуму. На сцену артистка вийшла у яскравому жовтому костюмі з коротким синім топом під піджаком, її вбрання символізувало кольори українського прапора. Також на сцені були декорації у цих кольорах, а деякі глядачі піднімали український прапор у залі.

У підписі до публікації Лобода написала: "Майамі! Це було нереально! Дякую! Сьогодні чекаємо на концерт у Нью-Йорку, початок о 20.00". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки. Щоправда, якщо українські фанати підтримали артистку, то російські накинулися на неї із жорсткою критикою.

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