Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала гаряче відео, на якому показала свої татуювання.

На нових кадрах Анна красується перед камерою у ніжно-блакитному мереживному комплекті білизни, якій підкреслило всі її округлості та принади. Також на тілі дівчини можна побачити безліч татуювань, більшість з яких маленькі. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та загадкове вираження.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Пам’ятаю, як я робила своє перше тату, при тому, що до цього я дуже була проти «псувати своє тіло». Так от зараз дивлюсь вже на своє 10 тату на тілі і відчуваю, що це ще не кінець! Тому, щоб задовольнити свої хотілки, і не забити все тіло - я обожнюю перебивати свої... У них кайфовий асортимент, багато патріотичних, надписів, маленьких татушок, які тримаються до 7 днів!".

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