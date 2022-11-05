Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна та його концертний директор Сніжана Бабкіна, яка народила трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дружина артиста показала чарівне фото зі старшим сином Артуром та привітала його з днем ​​народження.

На новій фотографії Сніжана та її син-красень зафіксовані в цікавій локації десь за кордоном. Перед камерою вона з'явилася в подовженому картатому піджаку, її волосся акуратно покладене, а на обличчі немає макіяжу лише мила посмішка. Сніжана притискається до сина, який уже майже на голову вищий і дуже схожий на неї.

У підписі до публікації Бабкіна написала: "Нарешті! Я з ним сфоткалася. Мій син! Мій красень! З Днем Народження, милий @babkin.artur! Люблю тебе! Нехай усі твої бажання збуваються з неймовірною швидкістю!".

Користувачі відразу почали коментувати нове фото дружини Сергія Бабкіна, приєднуючись до привітань: "Мили наші, з іменинником!", "Зі святом, світла сім'я", "Красавчику привіт", "Вітаємо! "Схожі, щастя", "Вітаю", "Боже, яка ви красива!", "Вітаю! Нехай життя його буде таким класним, драйвовим, прекрасним як сам Артур", "Реально красень. Нехай росте гідним чоловіком!", "Боже, який красень! З Днем Народження, Артуре! Нехай все буде завжди прекрасно і на висоті".

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