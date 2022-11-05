Популярний український виконавець та продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів, чим займався останнім часом та що планує далі.

Цього тижня артист відвідав Web Summit, що проходив у португальському Лісабоні. Там були присутні перша леді Олена Зеленська, очільник Мінцифри Михайло Федоров та представники багатьох українських проектів. На своїй сторінці в Instagram Потап розмістив дуже довгий пост, у якому розповів про них.

Крім того, виконавець, якого досі жорстко критикують за відсиджування в Іспанії протягом тривалого часу, розповів про те, чим зараз займається він сам та його дружина Настя Каменських.

"Всі українці зараз допомагають Батьківщині тим, чим можуть, як вміють, як можуть - всі! На фронті наші герої мужньо боронять нашу землю, а волонтери не зупиняють свій незламний рух допомоги і знаходять нові і нові можливості! Медики, артисти, бізнесмени - всі єдина пульсуюча сила, яка вірить у нашу Перемогу і надзусиллями наближають омріяний день!", — пише Потап.

"Ми не зупиняємось ні на секунду і до 100 мільйонів гривень, які ми зібрали на виступах, аукціонах, благодійних концертах, акціях, телемарафонах і донейшенах разом з моєю дружиною Настею Каменських і фантастично-професійною компанією, кожного дня ми додаємо ще, і ще, і ще, і будемо робити це стільки, скільки потрібно!", — похвалився Олексій Потапенко.

Далі, на 9 листопада, у Потапа заплановано виступ у Берліні на благодійному концерті «Добрий Вечір, ми з Ураїни», а вже через день він повернеться в Україну та буде готуватись до прямого ефіру шоу «Голос країни 12».

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.