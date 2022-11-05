Популярный украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, чем занимался в последнее время и что планирует дальше.

На этой неделе артист посетил проходивший в португальском Лиссабоне Web Summit. Там присутствовали первая леди Елена Зеленская, глава Минцифры Михаил Федоров и многие представители украинских проектов. На своей странице в Instagram Потап разместил очень длинный пост, в котором рассказал о них.

Кроме того, исполнитель, которого еще жестко критикуют за отсиживание в Испании в течение длительного времени, рассказал о том, чем сейчас занимается он сам и его жена Настя Каменских.

"Все украинцы сейчас помогают Родине тем, чем могут, как умеют, как могут – все! На фронте наши герои мужественно защищают нашу землю, а волонтеры не останавливают свое несгибаемое движение помощи и находят новые и новые возможности! Медики, артисты, бизнесмены – все единственная пульсирующая сила, которая верит в нашу Победу и сверхусилиями приближают желанный день!", - пишет Потап.

"Мы не останавливаемся ни на секунду и до 100 миллионов гривен, которые мы собрали на выступлениях, аукционах, благотворительных концертах, акциях, телемарафонах и донейшенах вместе с моей женой Настей Каменских и фантастически профессиональной компанией, каждый день мы добавляем еще, и еще, и еще, и будем делать это столько, сколько нужно!", - похвастался Алексей Потапенко.

Далее, на 9 ноября, у Потапа запланировано выступление в Берлине на благотворительном концерте «Добрый Вечер, мы из Украины», а через день он вернется в Украину и будет готовиться к прямому эфиру шоу «Голос країни 12».

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.