Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка неодноразово потрапляла у скандали через мовне питання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду поділилася відео та розповіла про долю українських залізничників.

Як виявилося, свою посаду Маша присвятила професійному святу українських залізничників, яке відзначається 4 листопада. У своєму відео телезірка показала кадри з вокзалів, перонів та поїздів, а також позувала з провідниками.

У підписі до публікації Єфросиніна розповіла, що під час війни працівники Укрзалізниці стали справжніми героями, які вивозили людей із найгарячіших точок під обстрілами ворога.

"Провідники, працівники вокзалів, технічні працівники, обслуговування вагонів, керівники процесів, менеджери. Всі залізничники цього року - герої! Вони вивезли 4 млн людей, 1 млн дітей, кілька сотень тисяч тварин під час найгарячіших обстрілів, коли було найстрашніше, коли всі вивозили своїх дітей - вони вивозили чужих. Таке "вивезти" могли тільки залізні люди. 261 провідник загинув під час війни, під час виконання службових обов’язків або під час виконання військових обов’язків, майже 500 поранено, але вони не зупиняються. Зі святом вас, залізні люди", - розповіла Єфросиніна.

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