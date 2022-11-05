Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая не раз попадала в скандалы из-за языкового вопроса, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша и основательница благотворительного фонда поделилась видео и рассказала о судьбе украинских железнодорожников.

Как оказалось, свой пост Маша посвятила профессиональному празднику украинских железнодорожников, который отмечается 4 ноября. В своем видео телезвезда показала кадры с вокзалов, перронов и поездов, а также позировала с проводниками.

В подписи к публикации Ефросинина рассказала, что во время войны работники Укрзализныци стали настоящими героями, которые вывозили людей из самых горячих точек под обстрелами врага.

"Проводники, работники вокзалов, технические работники, обслуживание вагонов, руководители процессов, менеджеры. Все железнодорожники в этом году – герои! Они вывезли 4 млн человек, 1 млн детей, несколько сотен тысяч животных во время горячих обстрелов, когда было самое страшное, когда все вывозили своих детей – они вывозили чужих. Такое "вывезти" могли только железные люди. 261 проводник погиб во время войны, во время исполнения служебных обязанностей или во время исполнения военных обязанностей, почти 500 ранены, но они не останавливаются. С праздником вас, железные люди", - рассказала Ефросинина.

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