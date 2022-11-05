Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль дедалі частіше показує в Інстаграм, як змінює образи заради своїх концертів. На цей раз артистка у розкішній жовтій сукні з тонкої тканини підкорила чуттєвим виконанням українських композицій.
«Усі українці, які за кордоном, зробіть все для того, щоб здобути новий досвід та вміння, які так стануть у нагоді у відновленні гарної та улюбленої Мамочки. Поверніться додому зі щитом!
Є такий вислів: не на щиті, а зі щитом. Вірю з слів: Ми. Разом! Дякую всім, для кого я маю шанс звучати і надихати. Сильні. Впевнені. Незламні та непокорені» - висловилася Кароль.
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«Найкраща; Любимо ❤; До сліз 😭; дуже цікаво вийшло так тримати; Завжди поряд❤️🩹; Тіна - Ви наймудріша з артистів; Талановита, красива, сильна та чарівна. Браво 🔥; а вам просто дякую 🥺; Так і буде) 💛; Нема відчуття щирості, на жаль».
У своєму Telegram-каналі артистка записала відеозвернення до українців, які ще не зайшли до "Дії" і не проголосували за журі Нацвідбору. Лежачи в ліжку у готельному номері десь за кордоном, Кароль показала, як це зробити і за кого вона проголосувала сама.
Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.
Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.
Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашнім одязі наважилася показати справжню себе.