Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль все чаще показывает в Инстаграм, как меняет образы ради своих концертов. В этот раз артистка в роскошном желтом платье из тонкой ткани покорила чувственным исполнением украинских композиций.
«Все украинцы, которые за границей, сделайте все для того, чтобы получить новый опыт и умения, которые так пригодятся в восстановлении красивой и любимой Мамочки. Вернитесь домой со щитом!
Есть такое выражение: не на щите, а со щитом. Верю в силу слов: Мы. Вместе! Спасибо всем, для кого у меня есть шанс звучать и вдохновлять. Сильные. Уверены. Несокрушимые и непокоренные» - высказалась Кароль.
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«Лучшая; Любим❤; До слез 😭; очень интересно получилось так держать; Всегда рядом❤️🩹; Тина - Вы самая мудрая из артистов❤; Талантливая, красивая, сильная и обворожительная. Браво 🔥; а вам просто спасибо 🥺; Так и будет)💛; Нет ощущения искренности, к сожалению».
В своем Telegram-канале артистка записала видеообращение к украинцам, которые еще не зашли в "Дію" и не проголосовали за жюри Нацотбора. Лежа в постели в гостиничном номере где-то за границей, Кароль показала, как это сделать и за кого проголосовала она сама.
Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.