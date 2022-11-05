Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль все чаще показывает в Инстаграм, как меняет образы ради своих концертов. В этот раз артистка в роскошном желтом платье из тонкой ткани покорила чувственным исполнением украинских композиций.

«Все украинцы, которые за границей, сделайте все для того, чтобы получить новый опыт и умения, которые так пригодятся в восстановлении красивой и любимой Мамочки. Вернитесь домой со щитом!

Есть такое выражение: не на щите, а со щитом. Верю в силу слов: Мы. Вместе! Спасибо всем, для кого у меня есть шанс звучать и вдохновлять. Сильные. Уверены. Несокрушимые и непокоренные» - высказалась Кароль.

В сети сразу отреагировали:

«Лучшая; Любим❤; До слез 😭; очень интересно получилось так держать; Всегда рядом❤️‍🩹; Тина - Вы самая мудрая из артистов❤; Талантливая, красивая, сильная и обворожительная. Браво 🔥; а вам просто спасибо 🥺; Так и будет)💛; Нет ощущения искренности, к сожалению».

В своем Telegram-канале артистка записала видеообращение к украинцам, которые еще не зашли в "Дію" и не проголосовали за жюри Нацотбора. Лежа в постели в гостиничном номере где-то за границей, Кароль показала, как это сделать и за кого проголосовала она сама.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.