Співачка та актриса Ганна Трінчер у черговий раз постаралася привернути увагу до своєї творчості.

Співачка та актриса Ганна Трінчер після весілля з блогером Олександром Волошиним все частіше розповідає про своє сімейне життя, рекламує різні кліпи та намагається підтримати популярність. Також дівчина для нових пісень робить усе, щоб їх обговорювали.

На цей раз Ганна влаштувала цілу інтригу з одного випадково засвіченого кадру.

«Коротше, я трохи потрапила. Вилізло фото зі зйомок кліпу, де видно більше, ніж можна.

Я навіть не показуватиму вам це фото. Здається, це якось злилося через наш знімальний майданчик. Там взагалі нічого такого, крім однієї пікантної сцени, де я переодягаюся!» - всіляко рекламуючи кліп, заявила Трінчер.

Раніше вирішила розвіяти міф про те, що штамп у паспорті нічого не змінює, та довести протилежне.

"За моїми відчуттями та історіями моїх знайомих, здається, хлопці у свідомому віці вже в перший рік розуміють чи будуть вони одружуватися з цією дівчиною чи ні.. далі вже справа часу, і коли і хлопець і дівчина морально вже будуть до цього готові, питання Якщо ви дівчина і хлопець - ви придивляєтеся один до одного і вам набагато легше розійтися, якщо щось не склалося. з цього моменту головним вашим завданням стає забезпечити комфорт та щастя цій посудині ❤️", - пише Ганна Трінчер.

Нагадаємо, Анна Трінчер осоромилася під час зйомок.

Також повідомлялось, що Анна Трінчер відмовилася брати прізвище чоловіка, і в родині вибухнув серйозний конфлікт.

У скандал навіть втрутилися батьки, а їхні друзі намагаються допомогти їм знайти компроміс.