Певица и актриса Анна Тринчер после свадьбы с блогером Александром Волошиным все чаще рассказывает о своей семейной жизни, рекламирует различные клипы и пытается поддержать популярность. Также девушка для новых песен делает все, чтобы их обсуждали.

В этот раз Анна устроила целую интригу из одного случайно засвеченного кадра.

«Короче, я немного попала. Вылезло фото из съемок клипа, где видно больше, чем можно.

Я даже не буду показывать вам это фото. Кажется, это как-то слилось через нашу съемочную площадку. Там вообще ничего такого, кроме одной пикантной сцены, где я переодеваюсь!» - всячески рекламируя клип, заявила Тринчер.

Ранее решила развеять миф о том, что штамп в паспорте ничего не меняет, и доказать обратное.

"По моим ощущениям и историям моих знакомых, кажется, ребята в сознательном возрасте уже в первый год понимают будут ли они жениться на этой девушке или нет.. дальше уже дело времени, и когда и парень и девушка морально уже будут к этому готовы, вопрос, что меняет штамп в паспорте - не возникает. Если вы девушка и парень- вы присматриваетесь друг к другу и вам гораздо легче разойтись, если что-то не сложилось.Когда же вы муж и жена- вы словно сливайтесь в один сосуд жизни, а с этого момента главной вашей задачей становится обеспечить комфорт и счастье этому сосуду ❤️", - пишет Анна Тринчер.

Напомним, Анна Тринчер оконфузилась во время съемок.

Также сообщалось, что Анна Тринчер отказалась брать фамилию мужа, и в семье разразился серьезный конфликт.

В скандал даже вмешались родители, а их друзья пытаются помочь им найти компромисс.