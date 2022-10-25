Ганна Трінчер вирішила запитати пораду у мами, але та стала на бік чоловіка зірки Олександра Волошина.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка. Зірка також називає себе блогеркою, а прославилася завдяки зйомкам у серіалі "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. Тепер же Ганна ненавидить, коли її так хтось називає. А нещодавно зірка вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, який нещодавно зробив Трінчер пропозицію. Пара вже живе разом, нещодавно оселившись у розкішній квартирі з каміном. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ганна вирішила продовжити тему зміни прізвища після весілля. Вся річ у тому, що Трінчер не хоче її міняти, а Волошин виступає за зміну. Тому Ганна вирішила зателефонувати мамі, щоб порадитись у питанні.

"Я давно чекала, коли ти надаси це питання. Я думала, що це і так само зрозуміло. Завжди у нас така традиція брати прізвище чоловіка. Всі жінки, коли виходять заміж, вони ж прославляють рід свого чоловіка", - сказала Маша.

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