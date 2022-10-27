У сім'ї співачки та актриси Ганни Трінчер не вщухають суперечки через прізвище – артистка не хоче її міняти.

Нагадаємо, лише місяць тому Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина.

Хлопець хоче, щоб Аня стала Волошиною, але молода дружина проти.

«Ми реально посварилися», - розповідав Волошин про їхній перший серйозний конфлікт після весілля.

Блогер вважає, що Трінчер може залишитися як псевдонім, але Волошина має бути в паспорті.

«Вона ж категорично: "Ні!". Ми мало не побилися", – розповідав блогер. У конфлікт наречених навіть втрутилися батьки, а їхні друзі намагаються допомогти їм знайти компроміс.

Так, Трінчер і Волошин запитали їх, що вони думають відносного того, щоб Аня стала Волошина-Трінчер.

"По-сучасному звучить", - запевнили їхні друзі.

Однак цей варіант, як виявилось, не дуже подобається Олегу. По-перше, він вважає, що це звучить дивно, по-друге, його турбує, що це «дивне» прізвище дістанеться їхнім майбутнім дітям.

«Ну добре, будь Волошина-Трінчер, але дитину я не хочу, щоб була, наприклад, Волошин-Трінчер. Тому що це звучить дивно! Ну, дивно звучить! Я не ображаю своє і моє прізвище, я ображаю їхню сукупність», - наполягав Олег під час їхньої чергової суперечки, якою Трінчер поділилася у своєму Instagram.

Одним словом, поки Анна залишається Трінчер, а суперечки на цю тему в їхній родині продовжуються.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився важливою порадою на тлі тотального відключення електроенергії.

Також повідомлялося, що співачка Оля Цибульська висловилася про українців, які негідно поводяться в Європі.

Крім того, Politeka.net писала, що Анна Трінчер показала свої нові форми у мереживах.