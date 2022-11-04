Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка саме завдяки акторству стала відомою, адже зіграла роль у серіалі школа старшокласниці Нати, яка прославила її. Тепер Анна не дуже любить, коли її так хтось називає, адже хоче відійти від цього образу. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка розповіла про конфуз, який стався у неї на зйомках.
"Я навіть не показуватиму вам це фото. Здається, це якось злилося через нашу знімальну групу", - написала Трінчер.
"Ще в серпні ми мали зйомки кліпу, який ви ще не бачили", - продовжила Ганна.
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"Там взагалі нічого такого. Окрім однієї пікантної сцени, де я переодяглася!", - написала наступного сторіс Трінчер.
"Де я випадково засвітила свої принади", - продовжила Ганна.
"До останнього вірила, що це не правда", - написала комент Трінчер.
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