Анна Трінчер потрапила в конфуз під час зйомок, розповівши про це у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка саме завдяки акторству стала відомою, адже зіграла роль у серіалі школа старшокласниці Нати, яка прославила її. Тепер Анна не дуже любить, коли її так хтось називає, адже хоче відійти від цього образу. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка розповіла про конфуз, який стався у неї на зйомках.

"Я навіть не показуватиму вам це фото. Здається, це якось злилося через нашу знімальну групу", - написала Трінчер.

"Ще в серпні ми мали зйомки кліпу, який ви ще не бачили", - продовжила Ганна.

"Там взагалі нічого такого. Окрім однієї пікантної сцени, де я переодяглася!", - написала наступного сторіс Трінчер.

"Де я випадково засвітила свої принади", - продовжила Ганна.

"До останнього вірила, що це не правда", - написала комент Трінчер.

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