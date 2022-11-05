Улюбленець публіки, ведучий багатьох телепередач Григорій Решетник, який є провідним шоу "Холостячка" та "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість показав кадри з дівчатами, які стали учасницями нового сезону шоу "Холостяк".

На фотографії Григорія зображено в натовпі красунь, які претендують на серце холостяка Алекса Топольського. За словами телеведучого, він зайшов у гості до дівчат, мабуть, до того будинку, де вони мешкають. Вони всі дружно позують фотографу, посміхаючись до камери.

У підписі до публікації Решетник написав: "У гостях у дівчат. Діліться враженнями, як вам перші побачення?" Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого, висловлюючи свою думку: "З перекладом схоже на бразильський серіал. Я звичайно розумію українську мову, але це просто не ті емоції", "З перекладом важко дивитися", "Не цікаво дивитися з перекладом, не передає всіх емоцій", "Це неможливо дивитися, особливо, що перекладає писклявим голосом!", "Цей сезон обіцяє бути цікавим", "Я однозначно за українську, але правду пишуть, що дуже ріже вухо цей переклад", "До чого такий переклад . Нецікаво дивитися ".

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