Любимец публики, ведущий многих телепередач Григорий Решетник, который является ведущим шоу "Холостячка" и "Холостяк", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал кадры с девушками, который стали участницами нового сезона шоу "Холостяк".

На фотографии Григорий запечатлен в толпе красоток, которые претендуют на сердце холостяка Алекса Топольского. По словам телеведущего, он зашел в гости к девушкам, видимо, в тот дом, где они живут. Они все дружно позируют фотографу, улыбаясь в камеру.

В подписи к публикации Решетник написал: "В гостях у девушек. Делитесь впечатлениями, как вам первые свидания?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего, высказывая свое мнение: "С переводом похоже на бразильский сериал. Я конечно понимаю украинский язык, но это просто не те эмоции", "С переводом тяжело смотреть", "Не интересно смотреть с переводом, не передает всех эмоций", "Это невозможно смотреть, особенно, что переводит писклявым голосом!", "Этот сезон обещает быть интересным", "Я однозначно за украинский, но правду пишут, что очень режет ухо этот перевод", "К чему такой перевод. Неинтересно смотреть".

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