Цього разу на своїй сторінці в Instagram 40-річна артистка розмістила емоційний фрагмент своєї пісні "Ліхтар", яку вона нещодавно випустила. Цей рядок пісні заграв новими фарбами на тлі постійних відключень світла в Україні через обстріли критичної інфраструктури з боку російських окупантів.

"Навіть якщо ніде не буде світла, я буду тобі ліхтарем, дорогу тобі освітлю…", — співає Аїда Ніколайчук.

Численні шанувальники, серед яких багато іноземців, у коментарях засипали співачку комліментами та оцінили її творчість:

"Мені дуже-дуже-дуже подобається цей фрагмент пісні 🥰🌞🔥 Аж душі торкається";

"На тему сьогодення прям😭";

"Навіть якщо у світі все зав’яне, я любити тебе не перестану 💔🥺це дуже дуже";

"Така гарна виконавиця та пісня. 💙💛 Сподіваюся, коли-небудь ви зможете гастролювати США і бути досить близько, щоб я побачив концерт";

"Мені подобається твій чудовий голос, ідол!! ❤️";

"Завдяки тобі і твоєму творчості я хочу жити в цьому ненормальному світі !!! Будь собою. Ви навіть не уявляєте, яку користь ви робите для людей! Дякую від щирого серця. Ніколи не здавайся!";

"Про світло актуальненько😢".

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