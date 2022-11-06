В этот раз на своей странице в Instagram 40-летняя артистка разместила эмоциональный фрагмент своей песни "Ліхтар", которую она недавно выпустила. Эта строка песни заиграла новыми красками на фоне постоянных отключений света в Украине из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны российских оккупантов.
"Даже если нигде не будет света, я буду тебе фонарем, дорогу тебе осветлю…", - поет Аида Николайчук.
Многочисленные поклонники, среди которых много иностранцев, в комментариях засыпали певицу комлиментами и оценили ее творчество:
"Мне очень-очень-очень нравится этот фрагмент песни 🥰🌞🔥 Аж души касается";
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Глущенко из "Дизель шоу" в новом образе удивила кардинальными изменениями во внешности: "Ну а теперь..."
Масштабный пожар охватил ночной клуб в россии, много жертв: подробности и кадры ЧП
"Это не алкоголь, и не еда": Данилко раскрыл причину своих неприятных перемен во внешности
Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи: "Несмотря на все трагедии..."
"На тему настоящего прям😭";
"Даже если в мире все завянет, я любить тебя не перестану 💔🥺 это очень очень";
"Такая хорошая исполнительница и песня. 💙💛 Надеюсь, когда-нибудь вы сможете гастролировать США и быть достаточно близко, чтобы я увидел концерт";
"Мне нравится твой замечательный голос, идол!!❤️";
"Благодаря тебе и твоему творчеству я хочу жить в этом ненормальном мире !!! Будь собой. Вы даже не представляете, какую пользу вы делаете для людей! Спасибо от всего сердца. Никогда не сдавайся!";
"Про свет актуальненько😢".
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.