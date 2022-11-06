Такой красивый исполнитель и песня. 💙💛 Надеюсь, когда-нибудь вы сможете гастролировать по США и быть достаточно близко, чтобы я увижу концерт. Про свет актуальненько😢

В этот раз на своей странице в Instagram 40-летняя артистка разместила эмоциональный фрагмент своей песни "Ліхтар", которую она недавно выпустила. Эта строка песни заиграла новыми красками на фоне постоянных отключений света в Украине из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны российских оккупантов.

"Даже если нигде не будет света, я буду тебе фонарем, дорогу тебе осветлю…", - поет Аида Николайчук.

Многочисленные поклонники, среди которых много иностранцев, в комментариях засыпали певицу комлиментами и оценили ее творчество:

"Мне очень-очень-очень нравится этот фрагмент песни 🥰🌞🔥 Аж души касается";

"На тему настоящего прям😭";

"Даже если в мире все завянет, я любить тебя не перестану 💔🥺 это очень очень";

"Такая хорошая исполнительница и песня. 💙💛 Надеюсь, когда-нибудь вы сможете гастролировать США и быть достаточно близко, чтобы я увидел концерт";

"Мне нравится твой замечательный голос, идол!!❤️";

"Благодаря тебе и твоему творчеству я хочу жить в этом ненормальном мире !!! Будь собой. Вы даже не представляете, какую пользу вы делаете для людей! Спасибо от всего сердца. Никогда не сдавайся!";

"Про свет актуальненько😢".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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