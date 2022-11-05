Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото у новій зовнішності та викликала бурхливе обговорення у коментарях.

Як видно, на новій фотографії Надя знята у цікавій локації з дверима. Перед камерою вона з'явилася у незвичайному образі – широких джинсах, які буквально висять на ній та білій футболці з цікавим малюнком. Її волосся розпущене і акуратно зачесане, а на обличчі дивний макіяж, який робить її схожою на підлітка.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "NADIYA YE. Ця маленька дівчинка на фото нагадує про те, що важливо мріяти і не втрачати надію. Замовляйте наші благодійні футболки та лонги в DM і допомагайте відновленню зруйнованого житла напередодні зими. направляємо до добровольчого будівельного руху "Добробат".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Надія, так красиво", "Супер, стильно", "Дякую тобі за те, що ти робиш дуже багато добра для України", "Дякую тобі за все", "Надя, ти найкраща", "Ви тут так на Дашу схоже", "Це якась фотомодель, а де Надія?", "Як завжди, красуня. Не перестаєш дивувати нас", "Надія є завжди!", "Що це за вічна школярка?

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