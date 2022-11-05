Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото в новой внешности и вызвала бурное обсуждение в комментариях.

Как видно, на новой фотографии Надя запечатлена в интересной локации с дверями. Перед камерой она появилась в необычном образе – широких джинсах, которые буквально висят на ней и белой футболке с интересным рисунком. Ее волосы распущены и аккуратно зачесаны, а на лице странный макияж, который делает ее похожей на подростка.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "NADIYA YE. Эта маленькая девочка на фото напоминает о том, что важно мечтать и не терять надежду. Заказывайте наши благотворительные футболки и лонги в DM и помогайте восстановлению разрушенного жилья в преддверии зимы. Все средства от продажи мы направляем в добровольческое строительное движение "Добробат".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Надежда, так красиво", "Супер, стильно", "Спасибо тебе за то, что ты делаешь очень много добра для Украины", "Спасибо тебе за все", "Надя, ты самая лучшая", "Вы здесь так на Дашу похоже", "Это какая-то фотомодель, а где Надежда?", "Как всегда, красотка. Не перестаешь удивлять нас", "Надежда есть всегда!", "Что это за вечная школьница?".

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