Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Саша виклала атмосферні фото та відео з концерту у Нью-Йорку, який став першим в американському турі колективу.

На відео можна побачити, що Олександра вийшла на сцену, закутавшись у величезний синьо-жовтий прапор. Видно, що артистка та її колектив викладалися максимум для глядачів, які прийшли до них на виступ. Також на одному із відео Саша спілкується з українськими військовими, які, мабуть, проходять лікування у Нью-Йорку. Також вона виклала фото з хлопцями з колективу у залаштунки їхнього виступу.

У підписі до публікації Зарицька написала: "Чи можна любити це місто ще більше? Нью-Йорк розірвав на частини. Обожнюємо всім серцем. І їдемо далі. Майамі, вже сьогодні ввечері чекаємо на вас". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Краще проведення часу", "Повертайся швидше", "Шкода, що не побачимося в Торонто", "Ніби нічого не відбувається", "Слава Україні тоді", "Дуже емоційний вечір! Дякую".

Нагадаємо, "Це ще не кінець": Трінчер у мереживному комплекті хизнулася десятком татуювань, відео.

Як повідомляла Politeka, "Приїжджай у Миколаїв, дорогенька": запроданка Лорак засвітилася в Іспанії і отримала жорстку відповідь українців.

Також Politeka писала, що "Мій красень": Сніжана Бабкіна показала сина, який вже на голову вищий за неї.