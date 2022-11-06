Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила атмосферные фото и видео с концерта в Нью-Йорке, который стал первым в американском туре коллектива.

На видео можно увидеть, что Александра вышла на сцену, закутавшись в огромный сине-желтый флаг. Видно, что артистка и ее коллектив выкладывались по максимуму для зрителей, которые пришли к ним на выступление. Также на одном из видео Саша общается с украинскими военными, которые, видимо, проходят лечение в Нью-Йорке. Также она выложила фото с парнями из коллектива в закулисье их выступления.

В подписи к публикации Зарицкая написала: "Можно ли любить этот город еще больше? Нью-Йорк разорвал на части. Обожаем всем сердцем. И едем дальше. Майами, уже сегодня вечером ждем вас". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Лучшее проведение времени", "Возвращайся скорее", "Жаль, что не увидимся в Торонто", "Как будто ничего не происходит", "Слава Украине тогда", "Очень эмоциональный вечер! Спасибо".

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