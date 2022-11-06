Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік показала кадри закулісся зйомок 12 сезону "Холостяка", на яких засвітилася разом зі своїм чоловіком, героєм шоу Алексом Топольським та членами знімальної групи.

"Нарешті вчора вдалося подивитися «Холостяк» 🌹 Світло було 🥰Щоразу дуже цікаво бачити на екрані те, за чим спостерігала за лаштунками. Картинка - неймовірна, дівчата - різноманітні, Алекс - харизматичний", — пише дружина ведучого.

В оригіналі сам Топольський та більшість учасниць розмовляли мовою країни-агресора, тому шоу довелося дублювати українською. Творці проекту зекономили, тому всіх героїнь озвучує одна актриса, через щоозвучку жорстко критикують. Дружина Решетніка скромно відповіла на закиди щодо поганого дубляжу.

"Знаю, дублювання не всім зайшло. Але в теперішніх умовах - по-іншому бути не може. Зате для наступних проектів учасники мусять знати українську і крапка. Будьте, як ведучий Гріша - вчіть рідну 💛💙Ну і гарна новина - тепер всі зможуть дивитися проект за кордоном - ураа) бо ви закидаєте мене повідомленнями і дзвінками, так що скоро) Ну а тепер кажіть, хто ваша фаворитка? Як вам головний герой?", — додала Христина.

Глядачки "Холостяка" в коментарях діляться враженнями від побаченого: хтось радіє виходу шоу, а багато хто критикує його не тільки за дубляж, а й за фальшивість.



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