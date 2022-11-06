В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник показала кадры закулисье съемок 12 сезона "Холостяка", на которых засветилась вместе со своим мужем, героем шоу Алексом Топольским и членами съемочной группы.

"Наконец-то вчера удалось посмотреть «Холостяк» 🌹 Свет был 🥰Ежедневно очень интересно видеть на экране то, за чем наблюдала за кулисами. Картинка - невероятная, девушки - разнообразные, Алекс - харизматичный", - пишет жена ведущего.

В оригинале сам Топольский и большинство участниц разговаривали на языке страны-агрессора, поэтому шоу пришлось дублировать на украинском. Создатели проекта сэкономили, поэтому всех героинь озвучивает одна актриса, через что озвучку жестко критикуют. Жена Решетника скромно ответила на упреки по поводу плохого дубляжа.

"Знаю, дублирование не всем зашло. Но в нынешних условиях - по-другому быть не может. Зато для следующих проектов участники должны знать украинский и точка. Будьте как ведущий Гриша - учите родной 💛💙Ну и хорошая новость - теперь все смогут смотреть проект за границей - ураа) потому что вы забрасывете меня сообщениями и звонками, так что скоро) Ну а теперь говорите, кто ваша фаворитка? Как вам главный герой?", - добавила Кристина.

Зрители "Холостяка" в комментариях делятся впечатлениями от увиденного: кто-то радуется выходу шоу, а многие критикуют его не только за дубляж, но и за фальшивость.



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