Співачка Еліна Іващенко, яка стала популярною після перемог у "Голос.Діти" та "Х-Фактор", а також спільного хіта з Олегом Винником, 4,5 місяці працювала на круїзному лайнері.

Раніше артистка зізнавалася, що ніколи б не подумала, що колись наважиться на таку роботу і спробує себе в цій ролі, але все таки підписала контракт. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Еліна розповіла деякі деталі про те, як їй працювалося, та показала, в яких ефектних образах вона виступала.

"😌Продовження історії про роботу на лайнері. Важко було адаптуватись до нових умов життя. За 10 днів я мала вивчити пісні на 5 мовах і встигнути вивчити хореографію. Мене це налякало, але не спинило 😅 Дякуючи Богу мене оточувала неймовірна команда нових друзів артистів які підтримали мене і допомогли швидко увійти в курс справ", — пише Іващенко.

Артистка також пояснила, що життя на лайнері відрізняється від життя на суші.

"🙃 В деякому розумінні ти живеш в певних рамках і постійному графіку. Репетиції, виступи, час на відпочинок. 10 днів круїзу і кожні 10 днів ти робиш одне й те саме. І в один момент стало не так втішно як було раніше… Чому - розповім в наступних постах🙂", — додала співачка.

Під світлиною з гримерки Еліна Іващенко звернулася до команди, з якою їй довелося працювати: "Дякую за ці чудові шоу😍 Була рада бути частиною нашої родини митців😌 Дякую за ваш професіоналізм у вашій індустрії🙏🏽🙂".

Нагадаємо, Полякова після невдачі на грузинських "Танці з зірками" вразила українців кадрами.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль потрапила в халепу за кордоном та розплакалася в аеропорту.

Також Politeka писала, що Алан Бадоєв після нової роботи з Максом Барських здивував одкровенням.