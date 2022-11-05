Раніше артистка зізнавалася, що ніколи б не подумала, що колись наважиться на таку роботу і спробує себе в цій ролі, але все таки підписала контракт. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Еліна розповіла деякі деталі про те, як їй працювалося, та показала, в яких ефектних образах вона виступала.
"😌Продовження історії про роботу на лайнері. Важко було адаптуватись до нових умов життя. За 10 днів я мала вивчити пісні на 5 мовах і встигнути вивчити хореографію. Мене це налякало, але не спинило 😅 Дякуючи Богу мене оточувала неймовірна команда нових друзів артистів які підтримали мене і допомогли швидко увійти в курс справ", — пише Іващенко.
Артистка також пояснила, що життя на лайнері відрізняється від життя на суші.
"🙃 В деякому розумінні ти живеш в певних рамках і постійному графіку. Репетиції, виступи, час на відпочинок. 10 днів круїзу і кожні 10 днів ти робиш одне й те саме. І в один момент стало не так втішно як було раніше… Чому - розповім в наступних постах🙂", — додала співачка.
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Під світлиною з гримерки Еліна Іващенко звернулася до команди, з якою їй довелося працювати: "Дякую за ці чудові шоу😍 Була рада бути частиною нашої родини митців😌 Дякую за ваш професіоналізм у вашій індустрії🙏🏽🙂".
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