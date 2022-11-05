Певица Элина Иващенко, которая стала популярной после побед в "Голос.Дети" и "Х-Фактор", а также совместного хита с Олегом Винником, 4,5 месяца работала на круизном лайнере.

Раньше артистка признавалась, что никогда бы не подумала, что когда-нибудь решится на такую ​​работу и попробует себя в этой роли, но все же подписала контракт. В этот раз на своей странице в Instagram Элина рассказала некоторые детали о том, как ей работалось, и показала, в каких эффектных образах она выступала.

"😌Продолжение истории о работе на лайнере. Трудно было адаптироваться к новым условиям жизни. За 10 дней я должна была выучить песни на 5 языках и успеть изучить хореографию. Меня это испугало, но не остановило 😅 Благодаря Богу меня окружала невероятная команда новых друзей поддержали меня и помогли быстро войти в курс дел", - пишет Иващенко.

Артистка также объяснила, что жизнь на лайнере отличается от жизни на суше.

"🙃 В некотором смысле ты живешь в определенных рамках и постоянном графике. Репетиции, выступления, время на отдых. 10 дней круиза и каждые 10 дней ты делаешь одно и то же. И в один момент стало не так отрадно как было раньше… Почему - расскажу в следующих постах 🙂", - добавила певица.

Под фотографией из гримерки Элина Иващенко обратилась к команде, с которой ей пришлось работать: "Спасибо за эти замечательные шоу 😍 Была рада быть частью нашей семьи художников 😌 Спасибо за ваш профессионализм в вашей индустрии 🙏🏽🙂".

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