Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео зі свого виступу в американському Нью-Йорку.

Як видно на кадрах, Світлана дуже розбурхала публіку своїм виступом, видно, що вона викладалася по максимуму, а зала відповідала їй взаємними емоціями. На сцену артистка вийшла у яскравому жовтому костюмі з коротким синім топом під піджаком, її вбрання символізувало кольори українського прапора.

У підписі до публікації Лобода написала: "Нью-Йорк! Це було дивовижно! Велике дякую! Люблю та обіймаю, побачимось у Лос-Анджелесі. Завтра". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки. Щоправда, якщо українські фанати підтримали артистку, то російські накинулися на неї із жорсткою критикою. Так, деякі російські боти харчуються у коментарях присоромити артистку, що тепер вона не може збирати стадіони, а деякі тиснуть на те, що вона виступає російською мовою.

Нагадаємо, "Це ще не кінець": Трінчер у мереживному комплекті хизнулася десятком татуювань, відео.

Як повідомляла Politeka, "Приїжджай у Миколаїв, дорогенька": запроданка Лорак засвітилася в Іспанії і отримала жорстку відповідь українців.

Також Politeka писала, що "Мій красень": Сніжана Бабкіна показала сина, який вже на голову вищий за неї.