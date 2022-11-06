Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео со своего выступления в американском Нью-Йорке.

Как видно на кадрах, Светлана здорово взбудоражила публику своим выступлением, видно, что она выкладывалась по максимуму, а зал отвечал ей взаимными эмоциями. На сцену артистка вышла в ярком желтом костюме с коротким синим топом под пиджаком, ее наряд символизировал цвета украинского флага.

В подписи к публикации Лобода написала: " Нью-Йорк! Это было удивительно! Большое спасибо! Люблю и обнимаю, увидимся в Лос-Анджелесе. Завтра". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки. Правда, если украинские фанаты поддержали артистку, то российские накинулись на нее с жесткой критикой. Так, некоторые российские боты питаются в комментариях пристыдить артистку, что теперь она не может собирать стадионы, а некоторые давят на то, что она выступает на русском языке.

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