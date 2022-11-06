Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лілія дала шанувальникам кілька лайфхаків, як витримати без світла з двома дітьми.

"Дістали всі новорічні лампочки, ліхтарики, свічки на батарейках. Коротше кажучи, Санту з Миколаєм почали чекати набааааагато раніше, аніж зазвичай! Лампа для блогерів, виявляється, таки незамінна річ: з нею можна не тільки не помітити, що світло вимкнули, а й спакувати 10 посилок підопічним фонду!", — пише Ребрик.

Ведуча додала, в які ігри грає зі своїми донечками.

"Дістали настолки, згадали, як грати в слова, в країни, в пам’яті воскресли всі дитячі загадки! Знаєте, як в анекдоті: «відключили інтернет, хоч з родиною поспілкувався! Такі люди, виявляється, цікаві!» Отак і зараз: граємо, валяємось, вигадуємо історіі", — зізнається Лілія.

Зірка також додала, що зараз відчуває себе "людиною-павербанком".

"Тільки дали світло - одразу заряджаю швидко все, що може сісти. В машині рухи вже теж дійшли до автоматизму: телефон зразу на зарядці. Господарські свічки та свічки-таблетки - це тема 🤣 Але зберігаємо їх на зиму. Хтозна, може, доведеться навчитися гріти на них чай!", — наголосила Ребрик.

Нагадаємо, Лілія Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.

Як повідомляла Politeka, Ребрик показала, де в Україні вже почалася зима.

Також Politeka писала, Ребрик здивувала вмістом своєї сумочки, доньки поклали мамі особливі предмети.