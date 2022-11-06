Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

В этот раз на своей странице в Instagram Лилия дала поклонникам несколько лайфхаков как выдержать без света с двумя детьми.

"Достали все новогодние лампочки, фонарики, свечи на батарейках. Короче говоря, Санту с Николаем начали ждать намноооого раньше обычного! Лампа для блогеров, оказывается, таки незаменимая вещь: с ней можно не только не заметить, что свет выключили, но и упаковать 10 посылок подопечным фонда!", — пишет Ребрик.

Ведущая добавила, в какие игры играет со своими дочерьми.

"Достали настолки, вспомнили, как играть в слова, в страны, в памяти воскресли все детские загадки! Знаете, как в анекдоте: «отключили интернет, хоть с семьей пообщался! Такие люди, оказывается, интересные!» Так и сейчас: играем, валяемся, придумываем истории", - признается Лилия.

Звезда также добавила, что сейчас чувствует себя "человеком-павербанком".

"Только дали свет – сразу заряжаю быстро все, что может сесть. В машине движения уже тоже дошли до автоматизма: телефон сразу на зарядке. Хозяйственные свечи и свечи-таблетки – это тема 🤣 Но храним их на зиму. Кто знает, может, придется научиться греть на них чай!", - подчеркнула Ребрик.

Напомним, Лилия Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.