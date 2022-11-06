Ще напередодні Дня Незалежності Володимир Зеленський нагородив Віталія Козловського орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Пізніше співачка Анжеліка Рудницька назвала таке рішення "плювком в обличчя українському народу" та нагадала, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в Москві.
Тепер в інтерв'ю Новини.LIVE артист пояснив, чому чотири роки тому на 9 травня виступив у столиці країни-агресора. За словами Віталія, він їздив туди лише один раз.
"Один раз з'їздив – і мені прилетіло. Коли це мені сьогодні прилітає, я сприймаю це без негативу. Я думаю: "Ну так, було таке". Не знаю, скільки воно мені ще буде прилітати. Може, впродовж усього мого життя мені це згадуватимуть? Може. Не знаю. Але я знаю точно, що сьогодні я зовсім інша людина", — заявив Козловський.
Зараз співак визнає, що тоді був несвідомим та вважав, що музика поза політикою.
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"Я був несвідомим тоді. Я співав і мені здавалося, що творчість поза політикою і не має меж. Сьогодні я розумію, що творчість – це відображення якоїсь політики так само. Творчість так само несе в собі якусь позицію", — наголосив артист.
Нагадаємо, Кондратюк різко заговорив про скандал із Козловським та його орден від президента.
Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський у дорогому костюмі на тлі ЗСУ нарвався на жорстку критику.
Також Politeka писала, що Козловський із Поляковою за ручку з'явилися на публіці, несподівані кадри.