Віталій Козловський та Оля Полякова разом виступили перед українськими захисниками та засвітилися на сцені, тримаючи один одного за руки.

На своїй сторінці в Instagram артист поділився кадрами спільного виступу. До публіки, яка здебільшого складалася з військових, але були й цивільні жінки та діти, Козловський вийшов у звичайних джинсах, кросівках та білій футболці, у той час як Полякова вбралася в екстравагантну коротку білу сукню з пір'я.

"…І покажем, що ми браття козацького роду! Час об‘єднуватись, а не сваритись. Разом до ПЕРЕМОГИ!", — написав Віталій Козловський під відео, де вони виконують гімн України.

"О))) Олін багаж під'їхав)))"; "Браво"; "Ось і на тобі... Приймали Олечку на ура і піснями російською мовою. Вкотре довела, що наше суспільство ділиться на диванників та адекватних людей", — пишуть шанувальники в коментарях до посту.

Відзначимо, Оля Полякова, яка за останні місяці об'їздила Європу та Америку з благодійними концертами, лише через чотири місяці з початку повномасштабного вторгнення рф наважилася повернутися додому і одразу ж відвідала міста, які постраждали від обстрілів окупантів.

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