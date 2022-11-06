Певец Виталий Козловский уже четыре года вынужден оправдываться за то, что развлекал россиян во время войны.

Еще накануне Дня Независимости Владимир Зеленский наградил Виталия Козловского орденом "За заслуги" ІІІ степени. Позже певица Анжелика Рудницкая назвала такое решение "плевком в лицо украинскому народу" и напомнила, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в Москве.

Теперь в интервью Новости.LIVE артист объяснил, почему четыре года назад на 9 мая выступил в столице страны-агрессора. По словам Виталия, он ездил туда только один раз.

"Однажды съездил – и мне прилетело. Когда это мне сегодня прилетает, я воспринимаю это без негатива. Я думаю: "Ну да, было такое". Не знаю, сколько оно мне еще будет прилетать. Может, на протяжении всей моей жизни мне это будут вспоминать? Может. Не знаю. Но я знаю точно, что сегодня я совсем другой человек", - заявил Козловский.

Сейчас певец признает, что тогда был бессознательным и считал, что музыка вне политики.

"Я был бессознательным тогда. Я пел и мне казалось, что творчество вне политики и не имеет границ. Сегодня я понимаю, что творчество – это отражение какой-то политики так же. Творчество так же несет в себе какую-то позицию", — подчеркнул артист.

Напомним, Кондратюк резко заговорил о скандале с Козловским и его ордене от президента.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский в дорогом костюме на фоне ВСУ нарвался на жесткую критику.

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