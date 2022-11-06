Еще накануне Дня Независимости Владимир Зеленский наградил Виталия Козловского орденом "За заслуги" ІІІ степени. Позже певица Анжелика Рудницкая назвала такое решение "плевком в лицо украинскому народу" и напомнила, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в Москве.
Теперь в интервью Новости.LIVE артист объяснил, почему четыре года назад на 9 мая выступил в столице страны-агрессора. По словам Виталия, он ездил туда только один раз.
"Однажды съездил – и мне прилетело. Когда это мне сегодня прилетает, я воспринимаю это без негатива. Я думаю: "Ну да, было такое". Не знаю, сколько оно мне еще будет прилетать. Может, на протяжении всей моей жизни мне это будут вспоминать? Может. Не знаю. Но я знаю точно, что сегодня я совсем другой человек", - заявил Козловский.
Сейчас певец признает, что тогда был бессознательным и считал, что музыка вне политики.
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"Я был бессознательным тогда. Я пел и мне казалось, что творчество вне политики и не имеет границ. Сегодня я понимаю, что творчество – это отражение какой-то политики так же. Творчество так же несет в себе какую-то позицию", — подчеркнул артист.
Напомним, Кондратюк резко заговорил о скандале с Козловским и его ордене от президента.
Как сообщала Politeka, Виталий Козловский в дорогом костюме на фоне ВСУ нарвался на жесткую критику.
Также Politeka писала, что Козловский с Поляковой за ручку появились на публике, неожиданные кадры.