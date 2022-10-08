В інтерв'ю Раміні Есхакзай Кондратюк розповів, що Козловський винен йому великі гроші, а також згадав про орден, яким співака нагородив президент, після чого спалахнув скандал.

На думку продюсера, зараз Козловський не такий популярний, як це було раніше, і він не має грошей, щоб повернути борг. Він запропонував співаку відкладати гроші з корпоративів чи продати свій орден від Зеленського.

"Його ніхто не запрошує на корпоративи. Він винен мені купу грошей і якби його запрошували, то він би мені гроші платив. Мені він великі гроші винен по судах. І що він виступає на корпоративах за хліб? Мусить платити, але не платить. Але він платить копійки з офіційного місця, де він проживає, тому мені не потрібно розповідати про його корпоративи, я за те, щоб у нього був мільйон корпоративів, і він нарешті заплатив мені все, що по судах повинен, може, продасть орден і віддасть борг?”, – розповів Кондратюк.

Нагадаємо, ще напередодні Дня Незалежності Володимир Зеленський нагородив Віталія Козловського орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Пізніше співачка Анжеліка Рудницька назвала таке рішення "плювком в обличчя українському народу" та нагадала, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в москві.

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