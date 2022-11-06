Як повідомляє Politeka.net , після повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка Надя Дорофєєва активно веде соціальні мережі, висвітлює ситуацію в країні та підтримує постраждалих. Також вона намагається звернути увагу на допомогу тим, хто цього особливо потребує.

На цей раз Надя Дорофєєва і себе саму назвала маленькою дівчинкою, яка на фото нагадує про те, що важливо мріяти і не втрачати надію.

Артистка закликала замовляти благодійні футболки та лонги, щоб допомагати відновленню зруйнованого житла напередодні зими.

У мережі підтримали ініціативу Наді:

«Рада, що в такі скрутні часи Надя робить класні речі, а всі гроші відверне на благодійність 💔; Надія! тааак красиво😍; Як завжди красуня 😍 не перестаєш дивувати нас 😍; дуже шкода дітей, які постраждали 😭💔; Дякую, що робиш саме такі речі у важкий та складний час, який ми обов'язково поборемо 🙏🇺🇦; Ця маленька дівчинка Надя на фото така мила 🥹».

Також артистка вирішила розповісти в Instagram історію маленької українки із Чернігівщини, яка вразила її.

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