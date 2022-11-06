Как сообщает Politeka.net, после полномасштабного вторжения рф в Украину артистка Надя Дорофеева активно ведет социальные сети, освещает ситуацию в стране и поддерживает пострадавших. Также она старается обратить внимание на помощь тем, кто в этом особенно нуждается.

В этот раз Надя Дорофеева и себя саму назвала маленькой девочкой, которая на фото напоминает о том, что важно мечтать и не терять надежду.

Артистка призвала заказывать благотворительные футболки и лонги, чтобы помогать восстановлению разрушенного жилья накануне зимы.

В сети поддержали инициативу Нади:

«Рада, что в такие трудные времена Надя делает классные вещи, а все деньги отвлечет на благотворительность💔; Надежда!!! тааак красиво😍; Как всегда красотка😍не перестаёшь удивлять нас😍; очень жаль детей, пострадавших😭💔; Спасибо, что делаешь именно такие вещи в тяжелое и сложное время, которое мы обязательно поборем 🙏🇺🇦; Эта маленькая девочка Надя на фото такая милая🥹».

Также артистка решила рассказать в Instagram историю маленькой украинки из Черниговщины, которая поразила ее.

Надя Дорофеева показала фото маленькой Алисы из Черниговщины.

Напомним, Дорофеева нарвалась на угрозы от россиян, певица поделилась фото.

Также Politeka писала, что Дорофеева после ряда трагедий зацепила украинцев новым заявлением.

Как Politeka сообщала, Дорофеева в коже зажгла на концерте, кадры.