Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой "Время и Стекло". А недавно звезда ушла от мужа Владимира Дантеса и начала встречаться с другом семьи Мишей Кацуриным. Не забывает Надя и о ТикТок, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Надя поделилась кадрами с выступления, где была в коже.

"Охололо вживую", - написала Надя под видео.

Фанаты сразу начали ставить тысячи лайков и написать комментарии:

"Надя, правда что группа Время и Стекло восстановлена?", "Клава на подтанцовке", "У меня самый яркий кумир", "Будешь круче Тины Кароль", "надюша с субтитрами где буквы Ї, есть. Песня классная, да и ты молодец не забыла родную Родину", "Хочу уже обычные концерты, а не в метро", "а стал як холодное кофе"....Будто про Дантеса либо мне одной так кажется?", "Уже не будет такой славы как раньше", "показалось что с розовыми волосами амина из тмпу)".

Напомним, Астафьева, Саливанчук, Ульянова от души потроллили россиян после "хлопка" в Крыму

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева открыто пожаловалась на бан из-за своих последних кадров

Также Politeka писала, что Дорофеева рассказала, что сможет помочь украинцам переключиться от трудных новостей



