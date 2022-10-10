Как сообщает Politeka.net, российские террористы утром 10 октября атаковали почти все украинские области ракетами. Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала пост в Instagram, в котором попросила украинцев не паниковать, беречься и помнить о помощи друг другу.

Это не понравилось россиянам, которые начали писать артистке в директ и угрожать ей. Скринами знаменитость поделилась у себя в Stories.

Так, Надя Дорофеева активно ведет информационную войну и часто публикует последствия бомбежек украинских городов. На одну из таких сториз, касающуюся сегодняшних утренних обстрелов, ответили россияне.

"За мост, мр*зь. Не с теми связались",- пишут россияне и обещают певице, что повторят обстрел.

Также они ответили на сториз певицы об обстрелах жилых домов Запорожья. По словам жителей страны-агрессора, во всем виновата Украина, якобы именно ВСУ обстреливают город - потому что после псевдореферендумов он стал россией.

Также Надя Дорофеева обратила внимание на комментарии россиян под ее постом, где они радуются убийтсву украинцев и призывают снова ударить ракетами украинские города.

"Как вам такие "люди" в комментариях. Вы не люди, вы только звери", - прокомментировала она.

Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".

Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.

Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли.