В этот раз на своей странице в Instagram артистка высказалась о постоянных обстрелах мирных украинских городов со стороны российских оккупантов и поделилась переживаниями.

"Каждый день надеешься - вот вот и все кончится! Но бляха нет...

Сколько горя и боли только за последнюю неделю, сколько людей потеряли и продолжают терять свои дома! Запорожье, Николаев, Харьков и многие другие города. Да, мы все стараемся жить, но эта боль внутри не покидает – она глубоко укоренилась в повседневной жизни всех украинцев. Невозможно молчать, когда видишь столько разрушенных жизней!", — пишет Дорофеева.

Надя также добавила, что 11 октября должна состояться премьера клипа на ее песню «в твоїй душі», вошедшую в ее первый украиноязычный альбом "Сенси".

Поклонники в комментариях поддержали артистку:

"Каждый украинец мечтает проснуться утром не под сирену или взрыв, а со словами Зеленского мы победили 😭";

"Молчат только те, кто боится, и вот они должны быть в бане!";

"Это будет крик души.. 💙💛Нас невозможно сломать несмотря на все!";

"Мы все выдержим. Все рано или поздно будет хорошо 💔.. Главное держаться вместе и никогда не разъединяться. Не терять надежду и верить в нашу победу".

Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".

Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.

Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне.