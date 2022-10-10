В этот раз на своей странице в Instagram артистка высказалась о постоянных обстрелах мирных украинских городов со стороны российских оккупантов и поделилась переживаниями.
"Каждый день надеешься - вот вот и все кончится! Но бляха нет...
Сколько горя и боли только за последнюю неделю, сколько людей потеряли и продолжают терять свои дома! Запорожье, Николаев, Харьков и многие другие города. Да, мы все стараемся жить, но эта боль внутри не покидает – она глубоко укоренилась в повседневной жизни всех украинцев. Невозможно молчать, когда видишь столько разрушенных жизней!", — пишет Дорофеева.
Надя также добавила, что 11 октября должна состояться премьера клипа на ее песню «в твоїй душі», вошедшую в ее первый украиноязычный альбом "Сенси".
Поклонники в комментариях поддержали артистку:
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"Каждый украинец мечтает проснуться утром не под сирену или взрыв, а со словами Зеленского мы победили 😭";
"Молчат только те, кто боится, и вот они должны быть в бане!";
"Это будет крик души.. 💙💛Нас невозможно сломать несмотря на все!";
"Мы все выдержим. Все рано или поздно будет хорошо 💔.. Главное держаться вместе и никогда не разъединяться. Не терять надежду и верить в нашу победу".
Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".
Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.
Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне.