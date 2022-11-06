Популярна актриса та перша «Холостячка» популярного реаліті-шоу Ксенія Мішина зацікавила яскравими кадрами з нової та довгоочікуваної фотосесії. Як правило, у кожній зйомці артистка намагається підкреслити щось нове.

«Сексуальність… Це енергія. Поєднання високих енергофізичних якостей. Це про вільну безмежну свідомість, вміння керувати собою, любити себе і створювати правильне та спокійне ставлення до життя. Тут немає місця заперечення своєї природи. І надто помилково думати, що сексуальність належить виключно коротким спідницям.

Та глибина, яка ховається за цим словом, здатна керувати світом, людьми та станами. Навчаюсь :) Ось такі суботні міркування 😆» - пише Мішина під новими кадрами.

У мережі відреагували: «Неймовірна! 🔥; Ксю, ти як завжди; Це фотосесія, що ви знімаєтеся для відомого журналу. Виглядайте стильно, сучасно, молодіжно. Така кішечка 😽; Неймовірна; Ксенія, ви неймовірно гарні❤️; як завжди чарівна та сексуальна!».

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«Хоча я сьогодні і пожартувала про тату, насправді маю одне бажання. Отак виглядає Сак Янт. Це справжній магічний артефакт, який здатний змінити ваше життя» - також розповіла Мішина, показуючи, чому хоче бути схожою на Джолі.

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