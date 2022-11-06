Популярная актриса и первая «Холостячка» популярного реалити-шоу Ксения Мишина заинтриговала яркими кадрами зи новой и долгожданной фотосессии. Как правило, в каждой съемке артистка старается подчеркнуть что-то новое.

«Сексуальность… Это энергия. Сочетание высоких энергофизических качеств. Это о свободном безграничном сознании, умении управлять собой, любить себя и создавать правильное и спокойное отношение к жизни. Здесь нет места отрицанию своей природы. И слишком ошибочно думать, что сексуальность принадлежит исключительно коротким юбкам.

Та глубина, которая скрывается за этим словом, способна управлять миром, людьми и сословиями. Учусь :) Вот такие субботние соображения 😆» - пишет Мишина под новыми кадрами.

В сети отреагировали: «Невероятная!🔥; Ксю, ты как всегда; Это фотосессия, вы снимаетесь для известного журнала. Выглядите стильно, современно, молодежно.❤; Такая кошечка😽; Невероятная; Ксения, вы невероятно хороши❤️; как всегда очаровательная и сексуальная!».

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«Хотя я сегодня и пошутила о тату, на самом деле у меня есть одно желание. Вот так выглядит Сак Янт. Это настоящий магический артефакт, который способен изменить вашу жизнь» - также рассказала Мишина, показывая, почему хочет быть похожей на Джоли.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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