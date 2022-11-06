Учасниця, що залишила проект, розповіла багато цікавого про закулісне життя скандального проекту.

На популярному проекті "Холостяк" прославилося багато дівчат, які тепер показують своє життя в соціальній мережі. Однією з учасниць, що пішли, була Аделіна, яка не стала приховувати "брудну правду" про самого Олекса Топольського.

За словами Аделіни, яка «подякувала» редакторам більше за штрафи, їй є що сказати і «його Величності холостяку Топольському».

«За те що зберіг мій подарунок, краще б мені повернув назад бо випадковим чином його знайти на просторах інста - кринж 🤡 (я так розумію що вона знадобилася щоб обігріти притулок, рада що якось вона все-таки послужила людям там 🙏🏾🤍 але це заслуга не Алекса, а працівників, які передали мій подарунок на добру справу)» зауважила Аделіна.

Як з'ясувалося, Топольський викинув її подарунок, не коментуючи рішення.

Вона не забула відзначити телеканал, що випускає шоу, який залишив момент, де Топольський на спілкуванні запитав: «чому ти так одягнена?». Чесно, це виглядало дивно, адже дівчат одягають стилісти і не дають їм вибрати жодної сукні самим.

«А реальне справжнє спасибі майстрам по волоссю, майстру яка фарбувала мене на останню вечірку, завдяки яким я покинула цей Титанік гідно і красиво 🤍 дівчаткам які мене підтримували на проекті 🫶🏾 всім рідним, друзям та моїй адекватній аудиторії яка реально нишпорить 🫶🏾 люблю 🫶 🏾» - додала Аделіна.

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