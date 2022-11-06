На популярному проекті "Холостяк" прославилося багато дівчат, які тепер показують своє життя в соціальній мережі. Однією з учасниць, що пішли, була Аделіна, яка не стала приховувати "брудну правду" про самого Олекса Топольського.
За словами Аделіни, яка «подякувала» редакторам більше за штрафи, їй є що сказати і «його Величності холостяку Топольському».
«За те що зберіг мій подарунок, краще б мені повернув назад бо випадковим чином його знайти на просторах інста - кринж 🤡 (я так розумію що вона знадобилася щоб обігріти притулок, рада що якось вона все-таки послужила людям там 🙏🏾🤍 але це заслуга не Алекса, а працівників, які передали мій подарунок на добру справу)» зауважила Аделіна.
Як з'ясувалося, Топольський викинув її подарунок, не коментуючи рішення.
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Вона не забула відзначити телеканал, що випускає шоу, який залишив момент, де Топольський на спілкуванні запитав: «чому ти так одягнена?». Чесно, це виглядало дивно, адже дівчат одягають стилісти і не дають їм вибрати жодної сукні самим.
«А реальне справжнє спасибі майстрам по волоссю, майстру яка фарбувала мене на останню вечірку, завдяки яким я покинула цей Титанік гідно і красиво 🤍 дівчаткам які мене підтримували на проекті 🫶🏾 всім рідним, друзям та моїй адекватній аудиторії яка реально нишпорить 🫶🏾 люблю 🫶 🏾» - додала Аделіна.
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