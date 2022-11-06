На популярном проекте "Холостяк" прославились многие девушки, которые теперь показывают свою жизнь в социальной сети. Одной из ушедших участниц была Аделина, которая не стала скрывать "грязную правду" о самом Алексе Топольском.
По словам Аделины, которая «поблагодарила» редакторов больше за штрафы, ей есть что сказать и «его Величеству холостяку Топольскому».
«За то что сохранил мой подарок, лучше бы мне вернул обратно ибо случайным образом его найти на просторах инста - кринж🤡 (я так понимаю что она пригодилась дабы обогреть убежище, рада что как то она все таки послужила людям там 🙏🏾🤍 но это заслуга не Алекса, а работников которые передали мой подарок на благое дело)» подметила Аделина.
Как выяснилось, Топольский выбрасывал ее подарок и не стал комментировать решение.
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Она не забыла отметить телеканал, выпускающий шоу, который оставил момент где Топольский на общении спросил: «почему ты так одета?». В честности, это выглядело странно, ведь девушек одевают стилисты и не дают им выбрать ни одного платья самим.
«А реальное настоящее спасибо мастерам по волосам, мастеру которая красила меня на последнею вечеринку, благодаря которым я покинула этот Титаник достойно и красиво🤍 девочкам которые меня поддерживали на проекте🫶🏾 всем родным, друзьям и моей адекватной аудитории которая реально шарит🫶🏾 люблю🫶🏾» - добавила Аделина.
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