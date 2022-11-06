Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль звикла активно вести соціальні мережі, тому щоразу все частіше показує особисті моменти. У телеграм-каналі Тіна представила кілька простих фото, зроблених поза концертами і не для глянцю, чим і звернула на себе увагу.

Зручний вуличний образ Тіни без класичних суконь та дорогих речей оцінили у мережі. Артистка виглядала максимально природно і вважала за краще залишити волосся розпущеним без усяких укладок.

«Настрій творчий, печуться пиріжки нові та дуже кайфові» - пише Тіна під кадрами.

У мережі відреагували:

«Красуня; Красуня❤️😍; Дуже красива велика королева; класна 😍; Наша красуня❤; Нууу..що це булочка смачна❤️; Вай який пуховик 😍; Підняла настрій ❤️ найкраща 🥺; Моє кохання; Ну що за красуня ❤️; З нетерпінням чекаємо на пиріжки; Красуня 😍🥰😻; класно, що в тебе знову з'явилося натхнення); Дуже класно ❤️😍».

«Усі українці, які за кордоном, зробіть все для того, щоб здобути новий досвід та вміння, які так стануть у нагоді у відновленні гарної та улюбленої Мамочки. Поверніться додому зі щитом! - сказала Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашнім одязі наважилася показати справжню себе.