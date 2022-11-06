Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль привыкла активно вести социальные сети, поэтому каждый раз все чаще показывает личные моменты. В Телеграм-канале Тина представила несколько простых фото, сделанных вне концертов и не для глянца, чем и обратила на себя внимание.

Удобный уличный образ Тины без классических платьев и дорогих вещей оценили в сети. Артистка выглядела максимально естественно и предпочла оставить волосы распущенными без всяких укладок.

«Настроение творческое, пекутся пирожки новые и очень кайфовые» - пишет Тина под кадрами.

В сети отреагировали:

«Красотка; Красотуля❤️😍; Очень красивая большая королева; классная😍; Наша красавица❤; Нууу..что это булочка вкусная❤️; Вай какой пуховик😍; Подняла настроение ❤️ лучшая 🥺; Моя любовь; Ну что за красотка ❤️; С нетерпением ждем пирожков; Красавица 😍🥰😻; классно, что у тебя снова появилось вдохновение); Очень классно❤️😍».

«Все украинцы, которые за границей, сделайте все для того, чтобы получить новый опыт и умения, которые так пригодятся в восстановлении красивой и любимой Мамочки. Вернитесь домой со щитом!» - высказалась Кароль.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.