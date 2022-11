Як пише Politeka.net , Jerry Heil - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона - скасування". Після цього артистка встигла випустити багато хітів та співпрацює з провідними зірками України. Не забуває Jerry Heil і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Jerry Heil вирішила зробити переклад на українську хіту Sam Smith, Kim Petras – Unholy. Причому зірка зробила не прямий переклад, а смисловий, вразивши українців.

"How would #UNHOLY sound in Ukrainian", - запитала співачка.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Ось це хор. Милозвучно, як завжди", "круто, що адаптували до риму, а не просто зробили сухий переклад", "Але як добре збережено сенс, при цьому з українським шармом", "агресивно чекає на повну версію", "у мене мурахи аж на обличчі, такого ще не було", "Що це таке. У мене мурашки як коні".

