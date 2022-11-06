Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - отмена". После этого артистка успела выпустить много хитов и сотрудничает с ведущими звездами Украины. Не забывает Jerry Heil и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Jerry Heil решила сделать перевод на украинский хита Sam Smith, Kim Petras - Unholy. Причем звезда сделала не прямой перевод, а смысловой, впечатлив украинцев.
"How would #UNHOLY sound in Ukrainian", - задалась вопросом певица.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Вот это хор. Милозвучно, как всегда", "круто, что адаптировали в рифму, а не просто сделали сухой перевод", "Но как хорошо сохранен смысл, при этом с украинским шармом", "агрессивно ждет полную версию", "у меня муравьи аж на лице, такого еще не было", "Что это такое. У меня мурашки как лошади".
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Ему было всего 34 года: найдено тело популярного актера и певца, первые подробности трагедии
Самолет с десятками пассажиров рухнул в озеро: первые подробности и кадры с места происшествия
"Так ты не лысый?": Андрей Данилко сказал, что и почему прячет под кепкой
"Это не алкоголь, и не еда": Данилко раскрыл причину своих неприятных перемен во внешности
Напомним, Jerry Heil собралась на "Евровидение", обратившись к украинцам за помощью
А еще Politeka сообщала, что опубликованы имена всех участников Нацотбора Евровидения
Также Politeka писала, что Jerry Heil поделилась, кем станет после учебы в Беркли