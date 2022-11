Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - отмена". После этого артистка успела выпустить много хитов и сотрудничает с ведущими звездами Украины. Не забывает Jerry Heil и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Jerry Heil решила сделать перевод на украинский хита Sam Smith, Kim Petras - Unholy. Причем звезда сделала не прямой перевод, а смысловой, впечатлив украинцев.

"How would #UNHOLY sound in Ukrainian", - задалась вопросом певица.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот это хор. Милозвучно, как всегда", "круто, что адаптировали в рифму, а не просто сделали сухой перевод", "Но как хорошо сохранен смысл, при этом с украинским шармом", "агрессивно ждет полную версию", "у меня муравьи аж на лице, такого еще не было", "Что это такое. У меня мурашки как лошади".

