Співачка та "Холостячка" Злата Огневич розповіла про свою поїздку на фронт, поділившись із фанатами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на шоу "Євробачення". Зірка також перемагала у шоу "Маска" та ставала головною героїнею шоу "Холостячка". Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим.

А цього разу Злата поділилася кадрами, де розповіла про свою поїздку на фронт.

"Обіцяла розповісти, що трапилося під час нашої поїздки. По-перше, на Донеччині сирени не припиняють працювати ввечері та вночі. За 16 км вже починається фронт", - зазначила Злата.

"Донецька область. Ми їхали ночувати і я на власні очі бачила роботу арти на горизонті. За 16 км від нас активна лінія фронту. Ночували недалеко і всю ніч гуркотіло. А люди тут живуть постійно...", - написала Злата.

"Донецька область. Скрін із відео для розуміння, наскільки все близько. Хоча це вважається відносною безпекою", - додала Огневич.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич без зайвого пафосу засвітилася біля гарячих точок .

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