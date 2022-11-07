Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на шоу "Євробачення". Зірка також перемагала у шоу "Маска" та ставала головною героїнею шоу "Холостячка". Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим.
А цього разу Злата поділилася кадрами, де розповіла про свою поїздку на фронт.
"Обіцяла розповісти, що трапилося під час нашої поїздки. По-перше, на Донеччині сирени не припиняють працювати ввечері та вночі. За 16 км вже починається фронт", - зазначила Злата.
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"Донецька область. Ми їхали ночувати і я на власні очі бачила роботу арти на горизонті. За 16 км від нас активна лінія фронту. Ночували недалеко і всю ніч гуркотіло. А люди тут живуть постійно...", - написала Злата.
"Донецька область. Скрін із відео для розуміння, наскільки все близько. Хоча це вважається відносною безпекою", - додала Огневич.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич без зайвого пафосу засвітилася біля гарячих точок .
А ще Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, чому вважає розкішшю бути в її будинку
Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано звернулася до українців за допомогою