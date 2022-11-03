Популярная певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила высказаться о ситуации, которая ее угнетает.

Популярная певица Злата Огневич каждый день выкладывает личные кадры, рассказывает о жизни и творчестве в Инстаграм. Она также обсуждает острые темы с украинцами и высказывается о работе наших защитников.

«Никогда не думала, что это роскошь. Но теперь считаю именно так: роскошь иметь возможность запалить свечу в своем доме, заварить чай. И уйти спать в свою постель. А военные наши спят так… У меня сердце сжимается, девочки… Парни… Спасибо, низкий поклон. Так хочу иметь суперсилу вас защитить и облегчить вашу ношу!

И после всех жертв, страданий и обстрелов вы продолжаете слушать русскую музыку? Продолжаете спонсировать врага! Как ВАМ не стыдно? Но я принципиально больше их не слушаю, ибо считаю культурный фронт не менее важным!» - поделилась Злата.

Ранее Огневич стала одним из аутсайдеров голосования за судей Нацотбора на Евровидение.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка обратилась к поклонникам за помощью.

Накануне в приложении "Дія" запустили новый опрос. Теперь каждый украинец сможет выбрать кандидата, который займет судейское кресло на Нацотборе на Евровидение-2023.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.