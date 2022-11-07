Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на шоу "Евровидение". Звезда также побеждала в шоу "Маска" и становилась главной героиней шоу "Холостячка". Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Злата поделилась кадрами, где рассказал о своей поездке на фронт.
"Обещала рассказать, что случилось во время нашей поездки. Во-первых, в Донецкой области сирены не прекращают работать вечером и ночью. За 16 км уже начинается фронт", - отметила Злата.
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"Донецкая область. Мы ехали ночевать и я собственными глазами видела работу арты на горизонте. В 16 км от нас активная линия фронта. Ночевали недалеко и всю ночь грохотало. А люди тут живут постоянно...", - написала Злата.
"Донецкая область. Скрин из видео для понимания, насколько все близко. Хотя это считается относительной безопасностью", - добавила Огневич.
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